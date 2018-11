Roma, DiFra-Monchi legati: in caso di esonero, il ds si dimetterebbe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco e Monchi legati a doppio filo. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, James Pallotta avrebbe individuato nell'allenatore il responsabile del brutto avvio di stagione dei giallorossi. La prossima di campionato sarà un vero e proprio crocevia, con la Roma chiamata a giocare contro l'Inter, ma a rischio non ci sarebbe solo il tecnico. Infatti, sempre secondo il quotidiano, in caso di esonero di DiFra il ds Monchi si dimetterebbe. A quel punto, toccherebbe a Baldini scegliere il sostituto dell'allenatore, e non solo.