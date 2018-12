Roma, DiFra salvato da Totti e dalla mancanza di alternative

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche con la qualificazione già ottenuta la Roma non può permettersi di perdere domani contro il Viktoria Plzen. Dalla gara in Repubblica Ceca e da quella successiva contro il Genoa dipende, infatti, il futuro di Eusebio Di Francesco in panchina. Come riporta Il Messaggero James Pallotta avrebbe già esonerato il tecnico ex Sassuolo, ma per adesso ha dato ascolto a Monchi e Francesco Totti che credono nel lavoro dell'allenatore. Niente però è scontato per quanto riguarda il futuro tranne forse il fatto che le attuali alternative a DiFra non convinco. Franco Baldini, consulente tecnico giallorosso, sponsorizza Paulo Sousa che però non piace a Monchi. Discorso simile per Laurent Blanc. Infine Roberto Donadoni: l'ex ct è ancora legato contrattualmente al Bologna che vista la situazione complicata che sta vivendo Filippo Inzaghi potrebbe decidere di richiamarlo.