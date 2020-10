Roma, dilemma Capitale. I tifosi vogliono Smalling, ma Chris candida Edin: “E’ lui il capitano"

Dzeko o Smalling? Questo il dilemma. In molti, soprattutto i tifosi, si interrogano su chi nella Roma debba indossare la fascia da capitano. Una domanda che non sarebbe neanche sorta se Dzeko fosse rimasto nella Capitale convinto che fosse la soluzione migliore. Il bosniaco, invece, prima della sfida con il Verona, che sarebbe dovuta essere l’ultima in giallorosso, aveva salutato tutti i suoi amici romani, poi il mancato colpo Milik ha bloccato anche il suo trasferimento alla Juventus, ritrovandosi una settimana dopo capitano (quasi per sbaglio) contro quella che poteva essere la sua nuova squadra.

Di contro, invece, c’è un giocatore nell’ultimo mese ha fatto di tutto per tornare a Roma, anche per questo i tifosi sui social si sono spaccati. “Date la fascia a Chris” è il leit motiv di questi giorni. E proprio ieri Smalling è intervenuto sulla questione: “Credo che abbiamo uno dei migliori capitani al mondo, Dzeko. Le grandi squadre hanno bisogno di leader in campo, che possano aiutare la squadra, come ritengo di aver fatto la scorsa stagione sia in campo sia fuori. Voglio a proposito migliorare il mio italiano. Uno dei leader che abbiamo è Edin Dzeko”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni, almeno per ora. Il capitano è e resta Dzeko. Chissà adesso se le dichiarazioni di Smalling possano in qualche responsabilizzare lo stesso bosniaco dopo che già Lorenzo Pellegrini, alla notizia della sua permanenza, gli aveva manifestato tutta la sua felicità nel averlo ancora come capitano al fianco della squadra. Insomma, lo spogliatoio è con Edin, ma bisogna capire se la testa del bomber giallorosso è sintonizzata con quella della rosa.