© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una fitta nebbia si addensa sul futuro di Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno, infatti, potrebbe non essere riscattato dalla Roma e non rientra nei piani dell'Arsenal per la prossima stagione. I Gunners chiedono circa 23 milioni di euro, mentre i giallorossi sono fermi all'offerta presentata a gennaio, ovvero 10 milioni. Il giocatore, che piace molto a Fonseca, ha il contratto in scadenza con i londinesi nel 2021 e il tecnico Arteta ha già fatto capire di non aver intenzione di puntarci. Lo riporta The Sun.