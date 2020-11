Roma, direttore sportivo cercasi: scartato Luis Campos, ora si valutano Arnesen e Krosche

La Roma non ha ancora deciso il nome del suo prossimo direttore sportivo. Come riporta questa mattina il Corriere di Roma, i Friedkin sono infatti sempre alla ricerca del profilo giusto a cui affidare il loro progetto tecnico. È saltata la candidatura di Luis Campos, perché il nuovo ds capitolino - a detta della nuova proprietà - deve vivere la quotidianità della squadra e non lavorare a distanza.

Si analizzano con particolare attenzione, adesso, le soluzioni Markus Krosche, ds quarantenne del RB Lipsia, e Frank Arnesen, danese di 64 anni che attualmente lavora come dt al Feyenoord. La Roma rappresenterebbe una nuova sfida per il primo, mentre un'occasione di rilancio per il secondo. Arnesen, durante la sua lunga carriera, ha infatti scoperto talenti straordinari quali Ronaldo, Stam, Van Nistelrooy, Essien, Robben e Obi Mikel, solo per citarne alcuni, tanto da essere eletto miglior direttore sportivo del mondo, nel 2005, quando era al Chelsea.