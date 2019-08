Roma disposta a tutto per tenere Dzeko: anche perdendolo a zero

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, vuole che Edin Dzeko ci ripensi. Vuole che non chieda più la cessione, di andare all'Inter: per Paulo Fonseca è il centravanti ideale, per il suo gioco e per le sue idee. Addirittura la Roma sarebbe disposta anche a perderlo a parametro zero nel 2020 pur di non farlo partire adesso. Un messaggio chiaro e netto che i giallorossi mandano a Dzeko, valutato sempre e soltanto oltre 20 milioni per un'eventuale cessione all'Inter.