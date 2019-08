Roma, domani il test col Lille: convocato Dzeko. Assente Defrel

© foto di Insidefoto/Image Sport

Edin Dzeko convocato da mister Fonseca per l'amichevole di domani contro il Lille. L'allenatore della Roma continua a far affidamento sul centravanti bosniaco per il pre-campionato, nonostante la trattativa con l'Inter. Assente invece Gregoire Defrel, che nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe ufficialmente passare al Cagliari. Assenti per problemi fisici anche Pastore, Nzonzi e Karsdorp. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

Difensori - Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti - Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara.

Attaccanti - Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci.