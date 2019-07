Roma, domani incontro con gli agenti di Mariano Diaz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani gli agenti di Mariano Diaz saranno a Roma. Essi saranno nella Capitale per trattare la cessione di Jony alla Lazio ma in agenda hanno anche un incontro con i giallorossi. Infatti, qualora l'affare Higuain non andasse in porto, la Roma potrebbe virare con forza sull'attaccante del Real Madrid.