Roma, domani incontro Fienga-Dzeko: il bosniaco dirà se vorrà restare o partire

Non andrà in scena oggi, ma domani, l'incontro tra il CEO della Roma, Guido Fienga ed Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante, nel mirino della Juventus, dovrà dire alla dirigenza quali sono le sue intenzioni, con i giallorossi che vorrebbere trattenerlo. Nel caso in cui il bosniaco dovesse affermare di voler restare nella Capitale la partita di mercato con i bianconeri non si aprirebbe neanche, mentre in caso contrario le parti si metterebbero a discutere.