Roma, domani incontro per Kabak del Galatasaray

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sembra voler accelerare per il promettente Ozan Muhammed Kabak, centrale difensivo classe 2000 del Galatasaray. Il giocatore ha una clausola di rescissione da 7,5 milioni che il club vorrebbe alzargli viste le tante squadre interessate, ma il giocatore al momento non ha intenzione di sentire le offerte dei turchi. Nella giornata di domani, riferisce Sky Sport, ci sarà così un incontro fra la Roma e gli emissari dell’agente del turco per capire la situazione e provare a imbastire una trattativa per portarlo in Italia, probabilmente dalla prossima estate.