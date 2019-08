© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick è sempre più vicino all'addio alla Roma: il giovane attaccante ex Sampdoria, l'acquisto più costoso della storia del club, non si è ambientato a Trigoria e da settembre dovrebbe vestire la maglia del RB Lipsia. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky, domani l'agente del ceco sarà in visita al centro sportivo giallorosso per trovare gli ultimi accordi riguardo l'addio del giocatore. Poi via libera al ritorno in Italia di Kalinic, già bloccato dai giallorossi.