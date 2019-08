© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È atteso domani in Italia il nuovo rinforzo per la difesa della Roma: Chris Smalling, in arrivo in prestito dal Manchester United, è stato in sede per definire l'addio con i Red Devils e domani lascerà l'Inghilterra, direzione Italia, per sostenere le visite mediche. Operazione simile a quella che ha portato Sanchez all'Inter, prestito secco a tre milioni di euro, lo rivela Sky.