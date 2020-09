Roma, domani le visite mediche di Under con il Leicester: il turco pronto a firmare per le Foxes

Cengiz Under è pronto a trasferirsi in Inghilterra per vestire la maglia del Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante i dubbi delle Foxes sulla formula, il giocatore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche di rito, per poi firmare il suo contratto con la società inglese.