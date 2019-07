Roma, domani summit con Gerson: il brasiliano vuole solo il Flamengo

© foto di Giacomo Morini

Nella giornata di ieri, Marcos Antônio, padre e agente di Gerson, ha confermato il possibile trasferimento del figlio al Flamengo. La destinazione, a differenza di quanto accaduto con Genoa e Dinamo Mosca, stavolta è infatti assai apprezzata dal brasiliano e, in patria, Globo Esporte aggiunge ulteriori dettagli sulla trattativa tra i club: l'offerta del club di Rio de Janeiro è di 8 milioni di euro, mentre la Roma ne chiede 10. Nel frattempo, Gerson incontrerà la società giallorossa nella giornata di domani per comunicarle la sua intenzione di approdare in rossonero.