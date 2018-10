Roma, Domini: "Chi mette in discussione Dzeko sa poco di calcio"

Vittoria in scioltezza per la Roma contro il Viktoria Plzen. E Di Francesco ha avuto buone risposte anche dai più giovani come Kluivert, Cristante e Under. "Ad inizio stagione i giallorossi hanno avuto delle difficoltà ma tutto queste nel calcio può capitare, dipende anche dalla condizione dei calciatori", dice Sergio Domini, ex centrocampista giallorosso, in un'intervista al sito TimGate. "Non avevo dubbi che la squadra si sarebbe ripresa anche perché è guidata da Di Francesco che è uno dei tecnici più preparati d'Italia. Ieri è stato solo un allenamento quindi è ancora difficile dire se ha superato tutte le difficoltà: certamente vincendo il derby ha acquistato forza a livello mentale. In ogni caso anche l'anno passato per la Roma l'inizio fu difficile, poi la squadra di assestò e quest'anno può ripetersi perché il gruppo è forte, L'allenatore idem e la città pur esigente, ti dà carica".

Grande prestazione anche ieri da parte di Lorenzo Pellegrini in versione trequartista: che ne pensa?



"E' un giocatore che ho seguito molto anche quando era al Sassuolo e devo dire che in effetti può essere utilizzato in vari ruoli perché è eclettico. E' completo, rapido nell'esecuzione e Di Francesco lo utilizzerà al meglio".

Dzeko è rinato?



"E' sempre lui, un attaccante che oltre a segnare sa far reparto da solo. Ce ne sono pochi. Chi lo mette in discussione, sa poco di calcio".

Chiusura su Under: può diventare un calciatore importante?



"A volte mi stupisce per alcune belle iniziative di gioco, in altre circostanze si perde in un bicchier d'acqua. Può diventare un buon giocatore ma ancora non è continuo. E' da valutare".