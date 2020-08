Roma, dopo il closing il campo: oggi summit di mercato Friedkin-Fienga a Londra

vedi letture

Ultimato il closing per il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin, la Roma pensa al futuro. Non c’è tempo da perdere e lo sanno bene in società perchè c’è una stagione da preparare per la squadra allenata da Paulo Fonseca. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi il proprietario del club incontrerà l’ad Fienga a Londra per un summit di mercato.