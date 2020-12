Roma, dopo il ko si pensa al mercato: Reynolds favorito per la destra

I risultati altalenanti della Roma non fermano l’incedere del mercato giallorosso. I capitolini sono infatti alla ricerca di un esterno destro come obiettivo principale della sessione di riparazione e si stanno già muovendo in questa direzione. Il nome più caldo è quello di Bryan Reyolds, come svelato la passata settimana: il talento del Dallas FC è fortemente voluto dalla proprietà con i Friedkin che stanno portando avanti l’affare in prima persona. Un sondaggio è stato portato avanti nelle settimane addietro anche per Frimpong del Celtic, direttamente dall’agente di Fonseca Marco Abreu: la richiesta è però molto alta e per questo motivo difficile da portare a termine come pista. Per Reynlods, invece, la Roma ha già presentato una proposta da 7,5 milioni di euro che è oggetto di valutazione. La concorrenza della Juventus è presente ma i capitolini spingono per chiudere.