Roma, dopo l'incontro con Florenzi c'è ottimismo per il rinnovo

Alessandro Florenzi si avvicina al rinnovo con la Roma. Secondo quanto riporta Sportmediaset infatti domani è in programma un incontro tra il giocatore e il club giallorosso che offrirà a Florenzi un ingaggio da tre milioni a stagione un prolungamento del contratto che attualmente ha la scadenza fissata al 2019. In queste ultime ore filtra ottimismo per la fumata bianca.