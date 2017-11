Roma, dopo Monchi sarà Di Francesco a parlare con Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Roma intende andare in fondo alla questione riguardante l'intervista di Patrick Schick, la quale ha scatenato il malumore dei tifosi forse anche per una traduzione non eccezionale. Il direttore sportivo Monchi ha già parlato con il calciatore, mentre nelle prossime ore sarà il turno del tecnico Eusebio Di Francesco.