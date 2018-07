Roma, dubbi su N'Zonzi: valutazione troppo alta rispetto all'età

© foto di J.M.Colomo

Fioccano dubbi in casa Roma sull'eventuale acquisto di Steven N'Zonzi. 30 anni il 15 dicembre, la società giallorossa ritiene oggi troppo caro il calciatore del Siviglia: il ds Monchi, infatti, racconta oggi Tuttosport, non vuole spendere 30 milioni per il francese dopo averne spesi 25 per il 29enne Javier Pastore.