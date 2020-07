Roma, dubbio Mkhitaryan contro l’Udinese. Con l’armeno la squadra accelera

“Mkhitaryan e Smalling resteranno” lo aveva detto Fonseca dopo la sconfitta con il Milan e così sarà. Se il centrale inglese sta trattando affinché lo United garantisca la sua permanenza almeno fino alla fine della stagione e non solo per il campionato, diverso è il discorso per il trequartista armeno. Martedì sera l’ufficialità, non solo del prolungamento del mini contratto, ma anche del pre accordo per la stagione 20-21 con opzione di rinnovo alla successiva legata a un minimo di venti presenze. Una specie di clausola anti infortuni visti gli stop avuti in stagione. Nonostante la poca continuità esiste una Roma con e una senza Mkhitaryan. Quest’anno ha fatto registrare 15 presenze in Serie A e 4 in Europa League, per un totale di 1174 minuti. Sei gol (tutti in campionato) e 4 assist totali (3 in Italia e uno in Europa League). Numeri che si riflettono sulla media di 1.86 punti a partita con lui in campo. Ne terrà conto il mister per questa sera anche se come detto ieri: “Tra due giorni ci sarà il Napoli” e quindi è facile immaginare che possa riposare dopo due gare iniziate dal primo minuto.

Fonseca potrà comunque goderselo senza la preoccupazione che il prossimo anno possa non esserci più e aspetta con ansia il rientro di Zaniolo. Un altro che se c’è si vede perché con Nicolò in campo la media punti è simile a quella di Mkhtaryan (1,84 a gara). Ma a spaventare è soprattutto le media in sua assenza che si abbassa drasticamente a uno. Oggi ancora non ci sarà perché come detto ieri da Fonseca ha solo due allenamenti di gruppo sulle gambe, ma il countdown al rientro è ufficialmente partito.