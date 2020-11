Roma, dubbio portiere per Fonseca: oggi a Marassi può giocare Pau Lopez

Dubbio portiere per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma ad inizio stagione ha stabilito le gerarchie con Antonio Mirante utilizzato in campionato e Pau Lopez in Europa League. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex portiere del Parma ha però subito una brutta botta contro la Fiorentina e contro il Cluj è andato in panchina solo per fare numero. Per la gara di oggi, si legge, potrebbe giocare dal primo minuto proprio Pau Lopez.