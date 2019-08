Roma, due alternative se salta Rugani: Lovren e Nkoulou

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo obiettivo per la difesa della Roma resta Daniele Rugani della Juventus, ma come riporta Il Messaggero se l'affare non dovesse andare in porto, Petrachi è pronto a cambiare strategia. Un'idea potrebbe essere quella di tentare l'all-in con Cairo per Nkoulou, altrimenti l'alternativa più probabile è quella di riallacciare i rapporti con Lovren.