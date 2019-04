Roma, due anime in lotta nel club: la seconda porta ancora a Petrachi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La soluzione interna (Massara, Totti e De Sanctis) è sempre in corsa, ma Pallotta continua a riporre grande fiducia in Franco Baldini, che cerca un ds esterno a cui affidare la Roma. E viste le difficoltà nell'arrivare a Campos, il consigliere di Pallotta ha ripreso i contatti con Gianluca Petrachi, l’altro direttore sportivo con il quale aveva parlato prospettandogli il trasferimento alla Roma. L’attuale ds del Torino, rivela il Corriere dello Sport, è lusingato dall’interessamento del club giallorosso, ma finora Cairo non ha intenzione di liberarlo da un contratto che lo lega al club granata per un altro anno. Nelle prossime settimane si capirà quale anima della Roma prevarrà sull’altra, con Pallotta che continua a rinviare il suo viaggio nella Capitale.