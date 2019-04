Roma, due conferme e due rinnovi necessari. L'estate incombe

La gara contro l’Inter a San Siro ha di fatto contribuito a far mettere da parte alla Roma un momento complicato, culminato con l’avvicendamento in panchina, ma non decisivo per la fine della ambizioni del club giallorosso. Il rilancio delle stesse è passato attraverso la “normalizzazione” di Ranieri, magari priva di serate ad effetto, ma certamente utile a ridonare quell’equilibrio e quella concretezza che possono costruire la base per il progetto futuro. A questo proposito, va segnalato come anche nella partita di Milano si siano segnalate alcune individualità di spicco delle quali sarebbe opportuno tener conto per ripartire. Inevitabile il riferimento a Stefan El Shaarawy, ancora protagonista in quello che era stato il suo stadio ai tempi del Milan, e vero trascinatore di una manovra avanzata che non può prescindere dal suo cambio di passo. Interessante, di conseguenza, il discorso legato al rinnovo di contratto suo e del compagno di squadra Lorenzo Pellegrini. Se per il Faraone i discorsi sono già arrivati ad un livello piuttosto avanzato, lo stesso non si può dire per l’ex giocatore del Sassuolo, sul quale grava una clausola rescissoria tutt’altro che inaccessibile e oggetto dell’interesse di diverse società di spessore sia all’estero che in Italia, Juventus ed Inter in primis.