Roma, due diligence non completata ma Friedkin prepara la scalata

Secondo quanto riporta oggi La Repubblica nelle pagine dell'edizione romana, Dan Friedkin prepara l'offerta per la Roma. L'imprenditore texano vuole scalare le quote con l'obiettivo di diventare azionista di maggioranza della società. La due diligence non è ancora completate: Friedkin inizialmente parteciperà all'aumento di capirale da realizzare entro il 31 dicembre 2020 e poi cercherà la scalata al club.