Roma, due obiettivi per la mediana: Veretout e Bennacer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma della prossima stagione si sta già muovendo anche sul fronte giocatori. Bocciato Olsen, trattative avviate per Alessio Cragno del Cagliari. In difesa Gianluca Mancini dell'Atalanta è un obiettivo, così come Jordan Veretout e Ismaël Bennacer a centrocampo. Lo riferisce Rai Sport.