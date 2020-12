Roma, due occasioni per riprendersi il posto perduto: Pau Lopez cerca il riscatto

Pau Lopez avrà due partite a disposizione, Sampdoria e Crotone, per ritrovare la titolarità anche in vista del derby contro la Lazio e magari lasciarsi alle spalle il ruolo già vestito e certificato di "flop" del 2020 per la Roma visto che è stato il portiere più costosto della storia del club e che il rendimento non è mai stato all'altezza. A riportarlo è Il Messaggero.