Roma, due ostacoli per il riscatto di Mkhitaryan: Arteta ed i problemi fisici dell'armeno

Nonostante una stagione complicata dal punto di vista degli infortuni, Henrikh Mkhitaryan ha dimostrato, ogni qualvolta è stato chiamato in causa, di poter fare la differenza. La Roma non ha nessun tipo di clausola sul trequartista, venuto nella Capitale in prestito secco. La società giallorossa, però, vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione, ma ci sono due ostacoli da superare. Il primo è legato alla già citata condizioni fisica: i 20 milioni richiesti dall'Arsenal sono troppi per un calciatore di 31 anni e con questa fragilità fisica. Il secondo riguarda la volontà del tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, che ha dichiarato di voler puntare su di lui nella prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.