Le pagelle di Verratti - Direttore d'orchestra, ricama per tutti

Prestazione ottima di Marco Verratti in mezzo al campo. Voto 7 da parte de La Gazzetta dello Sport: "Ricama per tutti e mette Immobile davanti alla porta". Stesso voto da parte di TMW: "Quasi da direttore d'orchestra il primo tempo, non perde mai il controllo, nemmeno nel traffico....