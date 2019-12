Roma, due ritorni per non pensare a Zaniolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Soffrire, rischiare, ma vincere. La Roma riesce ad avere la meglio su uno degli avversari più in forma del campionato, battendo l’Hellas Verona in trasferta nonostante ultimi minuti di gioco travagliati e conquistando in maniera meritevole la quarta piazza del campionato in solitaria. Il lavoro di programmazione svolto in estate, con la scelta di puntare su un tecnico emergente come Fonseca, sta regalando ai giallorossi una prima porzione di campionato assolutamente soddisfacente. Il giorno dei ritorni viene premiato principalmente nella batteria dei trequartisti, con il ritorno al gol di Pedrotti a sei mesi di distanza dall’ultima realizzazione e quello di Mkhitaryan che si spartiscono l’onere di sopperire all’assenza di Zaniolo squalificato. Le scelte di Fonseca hanno dato continuità anche al reparto difensivo, valorizzando le scelte estive di puntare su Smalling che si è tramutato sempre più in un baluardo per un reparto difensivo che, tra difficoltà e sofferenze, riesce a tenere botta. Il prossimo è l’esame per eccellenza, a San Siro contro la neo capolista Inter, per cercare di sottrarre punti ad un gruppo che ha trovato proprio nella continuità e nella fame di successi la sua arma vincente. Uno spirito al quale la Roma avrebbe voluto consegnarsi in estate corteggiando proprio il tecnico dei nerazzurri, ma che Fonseca ed il suo lavoro non stanno facendo rimpiangere, per quanto possibile.