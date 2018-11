Roma, due sfide decisive per Di Francesco. Sousa è il piano B

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui la Roma dovesse uscire sconfitta sia contro il Real Madrid che contro l'Inter nelle prossime due sfide casalinghe, il tecnico giallorosso sarebbe a serio rischio esonero. Pallotta è amareggiato, ma al momento la conferma dell'allenatore non è in dubbio. Di Francesco è convinto che i calciatori non si giochino contro, anche perché se così fosse avrebbe già dato le dimissioni. Monchi lo sostiene e non è da escludere che in caso di esonero, anche lui non decida di lasciare perché legato a doppio filo con l'ex Sassuolo. Paulo Sousa è il piano B che potrebbe essere varato se, come scritto, la Roma non dovesse fare risultato in nessuno dei due prossimi incontri.