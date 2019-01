© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma lavora anche per il mercato estivo. Come si legge sulle pagine di Gazzetta.it il club giallorosso segue due talenti dell'Empoli: si tratta si Ismael Bennacer e Hamed Traoré. Entrambi sono indispensabili per la corsa salvezza dell'Empoli, per questo motivo ogni discorso è rimandato al termine della stagione.