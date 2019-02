Roma, Dzeko: "A Firenze brutta figura, ma stasera vittoria importante"

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Roma Edin Dzeko, a segno questa sera contro il Chievo, ha parlato così a Roma TV: "Raggiunto Delvecchio (ottavo marcatore nella storia del club, ndr)? Non ci pensiamo troppo, avrei potuto fare molti più gol quest’anno, ma ne arriveranno senza dubbio altri".

Sulla porta imbattuta: "Importante, ci voleva. Anche se nel primo tempo abbiamo sofferto dopo il 2-0 perché ci siamo fermati e non so perché, volevamo assolutamente i tre punti col Chievo".

Sul ko di Firenze: "La società ci ha parlato, così come il mister. Siamo stati consapevoli di aver fatto una brutta figura, una squadra come la nostra non può perdere una partita così. Dobbiamo stare più uniti e compatti anche in partita, da là si riparte. Contro il Milan abbiamo fatto una buonissima prova, potevamo vincere".

Sul suo modo di giocare: "Quando per esempio non tocco il pallone per 5-10 minuti mi perdo. Se invece sono dentro al gioco sono più carico e gioco meglio. Speriamo che lo capiscano anche i miei compagni, che mi passino più il pallone (ride, ndr)".

Sulla corsa Champions: "Ci sono tante squadre. Sicuramente abbiamo perso tanti punti, ma già adesso abbiamo tre punti in più rispetto all’andata. Dobbiamo pensare a noi stessi, pensare a vincere più partite possibile. Poi pensiamo alle altre, ma se non vinci tu è difficile”.