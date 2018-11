Roma, Dzeko: "A Schick manca solo il gol. Deve essere più fortunato"

© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato anche di Patrik Schick: "Mi ricordo il mio primo anno in Italia. Patrik è giovane, è capace di fare gol ma deve sempre dare di più, sia in allenamento che in partita. Noi dobbiamo aiutarlo ma non ha avuto neanche fortuna, visto che un solo gol può cambiare la tua stagione. Contro il Frosinone non è stato fortunato".