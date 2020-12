Roma, Dzeko a vita? Tiago Pinto gli proporrà un rinnovo da calciatore e un futuro da dirigente

Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma a partire dal prossimo gennaio, in agenda avrà anche il rinnovo di Edin Dzeko, attualmente in scadenza nel 2022. L'idea è quella di prolungargli la carriera da calciatore, proponendogli però anche un prosieguo come dirigente del club. Il bomber bosniaco prima vuole provare a raggiungere Pruzzo, distante 27 gol tra i marcatori più prolifici della storia della Roma, poi potrebbe anche pensare di restare nella Capitale una volta appese le scarpette, nonostante in carriera già in più occasioni sia stato molto vicino ad anticipare l'addio dal club capitolino. A riportarlo è Il Messaggero.