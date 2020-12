Roma, Dzeko: "Abbiamo analizzato la sconfitta. Non sono ancora al top della forma"

vedi letture

L'attaccante della Roma, Edin Dzeko, si è presentato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Sassuolo: "Abbiamo analizzato insieme la sconfitta di Napoli, ora vogliamo ripartire. Come sto? Ho vissuto venti giorni chiuso in casa per il Covid, non posso essere al top della condizione: ma piano piano sto migliorando, spero di essere al meglio già per la prossima settimana".