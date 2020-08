Roma, Dzeko alla Juve solo se sarà lui a chiederlo: nei prossimi giorni ne parlerà col club

Il possibile futuro alla Juventus di Edin Dzeko è tutto nelle mani dell'attaccante bosniaco. Il club di Friedkin infatti lo lascerà partire solo nel caso in cui sia lui a chiederlo esplicitamente. Il colloquio decisivo andrà in scena nei prossimi giorni, con i giallorossi che in caso di richiesta da parte del capitano, allora proveranno ad accontentarlo puntando poi su Milik per sostituirlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.