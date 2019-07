© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko vuole solo l'Inter. Tanto da aver accettato di prendere meno nel primo anno in nerazzurro rispetto a quanto guadagnato nell'ultima stagione nella capitale. L'attaccante bosniaco, d'altronde, ha già deciso da tempo il suo futuro e ad attenderlo a Milano c'è un contratto triennale in stile Godin. Quello che manca per chiudere l'operazione, e non è poco, è però limare la differenza tra domanda e offerta: se l'Inter offre 12 milioni, la Roma continua infatti a chiederne ancora 20.