Roma, Dzeko; "Barcellona favorito per la coppa, non solo per il quarto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di Novi List, il centravanti della Roma Edin Dzeko ha parlato così della prossima sfida al Barcellona, in Champions League: “Il Barcellona è favorito non solo nei quarti di finale ma anche quando si tratta di vincere la Champions League. Tuttavia se giochiamo ancora una volta da squadra possiamo fare qualcosa di buono. Non voglio che suoni come un frase fatta ma la qualificazione ai quarti è merito di tutta la squadra, non di un solo giocatore. Abbiamo fatto del nostro meglio per raggiungere i quarti di finale e sono stato orgoglioso di aver ottenuto un grande successo. Non dobbiamo dimenticare il salvataggio di Peres la gamba nella partita di andata, ha salvato un gol sicuro, e nemmeno le parate di Alisson, nulla di ciò. La qualificazione è un merito da attribuire a tutta la squadra, tutti i miei compagni di squadra lo meritano. Il compito dell’attaccante è quello di segnare e sono felice e orgoglioso di essere parte di questo successo“.