Roma, Dzeko: "Bravi a reagire. Complimenti soprattutto a Spinazzola"

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Edin Dzeko ha commentato il successo dei giallorossi sul campo del Genoa:

Senti la responsabilità di dover segnare per rispondere alle critiche?

"Si, la sento sempre. Le critiche non mi spaventano, penso solo a dare il tutto per la squadra".

Vittoria che carica per le prossime?

“Si, le ultime due sconfitte sono state colpa nostra. Oggi abbiamo reagito, siamo stati bravi, su tutti Spinazzola che ha fatto una grande partita dopo una settimana complessa. Lui è importantissimo per noi e ci aiuterà moltissimo. La vittoria ci dà fiducia per le prossime due. Mercoledì non ci sono ma spero che i ragazzi ci porteranno in semifinale”.

Andrai a Torino?

“Vediamo, parlerò col mister”.



Esultanza di rabbia o di felicità?

"Più di felicità. Nel secondo tempo abbiamo sofferto e sapevo che il terzo gol avrebbe chiuso la partita".

Hai messo in mostra grande spirito di sacrificio.

"Si, sono contento che lo abbiate notato. Il mister ci chiede sempre di difendere tutti, solo così possiamo fare grandi cose".