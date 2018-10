Roma, Dzeko cerca il gol: i motivi delle difficoltà del bosniaco

Fonte: Leggo ed. Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione romana del freepress Leggo scrive del momento vissuto da Edin Dzeko. L'attaccante della Roma non segna dal 19 agosto, quando decise la prima giornata di campionato contro il Torino. Stasera scenderà in campo in Champions League contro il Viktoria Plzen, che due anni fa punì con una tripletta all'Olimpico. Il giornale scrive che l'ex Manchester City è sembrato insofferente anche nei confronti di alcuni compagni, come Florenzi ed El Shaarawy. Dalle parti di Trigoria - si legge - c'è chi sostiene che Dzeko non ha digerito la partenza di Strootman, per altri il bosniaco sta rimpiangendo il no al Chelsea o l'assenza di un compagno di reparto alla Salah, in grado di togliergli un po' di carico dalle spalle. Magari avrà ragione Di Francesco: c'è bisogno di un gol per ritrovare il vero Dzeko.