Roma, Dzeko: "Ci manca un ultimo passo: vincere un trofeo"

Lunga intervista a The Athletic per l’attaccante della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco, ha ripercorso alcun dei momenti più importanti della sua carriera, ma ha parlato anche del presente e della mancanza di trofei per il club giallorosso negli ultimi anni: “È un peccato per un club come la Roma non aver vinto nulla in questi anni. Spero che questo possa cambiare, perché questo club merita di vincere trofei. Qui c’è tutto quello che puoi desiderare. Dobbiamo fare questo ultimo passo: vincere trofei. Ogni trofeo ti dà più fiducia nel fatto di poter raggiungere traguardi più alti”.