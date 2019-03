Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista al giornale online bluewin.ch. Queste alcune battute riportate da vocegiallorossa.it: "ll 3-0 al Barcellona? Amiamo questo sport proprio per storie così. Se andiamo avanti, con un po’ di fortuna potremmo arrivare un’altra volta in semifinale ma prima c’è il ritorno col Porto. In Portogallo dobbiamo dimostrare di essere forti, non siamo una squadra che resta dietro in attesa. Dobbiamo fare almeno un gol per passare al turno successivo".