© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con il contratto in scadenza nel 2020 e 33 anni di età, le strade tra la Roma ed Edin Dzeko sembrano destinate a separarsi. Il West Ham ha più volte manifestato interesse nei confronti del bosniaco ma, come riportato da Gazzetta.it, il giocatore non vuole tornare in Inghilterra. Qualora dovesse lasciare la Capitale, infatti, Dzeko vorrebbe restare in Italia e potrebbe farlo con la maglia dell'Inter. Con l'avvicinarsi della sfida di campionato tra le due compagini, potrebbe esserci un incontro tra le parti per un'eventuale cessione in estate.