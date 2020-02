Roma, Dzeko: "Dimentichiamo al più presto questa partita"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di DAZN: "Mi abbasso spesso a prendere il pallone? Mi piace il gioco del mister ed abbassarmi, ma dobbiamo creare un po' di più davanti. Mi piacerebbe anche avere più palloni a disposizione, bisogna lavorare su questo e dimenticare al più presto questa gara".

Che sensazioni hai avuto dal campo?

"Volevamo fare un pressing alto che non è riuscito bene. Il Sassuolo è una squadra veloce e tecnica e sono usciti troppo facilmente. Dopo 20 minuti eravamo 3-0 e non era facile. Dopo una gara dominata contro la Lazio, dove abbiamo dominato, abbiamo fatto un primo tempo non da Serie A".

Questo gioco si può fare solo con tutta la squadra al massimo?

"Il nostro è un gioco bello, se qualcuno non gioca bene diventa difficile. Sarebbe meglio se tutti giocassero al top, ma non è sempre facile. Nel primo tempo nessuno è stato al nostro livello. Continuiamo su questa strada, cerchiamo di dimenticare in fretta questa partita e recuperare questi punti in un'altra partita. Dobbiamo vincere contro il Bologna, non c'è altra soluzione".

Il salvataggio miracoloso di Locatelli?

"Ha fatto un salvataggio miracoloso. Non ho visto subito la palla, era un po' più alta, pensavo di arrivare prima, ha fatto un grande salvataggio".

Il più bello dei 100 gol con la Roma?

"Quello a Londra contro il Chelsea. Mi aspettavo il centesimo gol con una vittoria. Testa alta e pensiamo di vincere la prossima".

L'addio di Florenzi?

"Sono scelte che si fanno, Ale è stato un giocatore importantissimo per noi, ma lo capisco, l'Europeo non è una cosa da poco. Se ha più possibilità di giocare fa bene ad andare a Valencia, poi a giugno torna e vediamo che succede".