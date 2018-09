© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha trentadue anni ma nessuna voglia di lasciare la Roma. Edin Dzeko, in scadenza nel giugno 2020 con la Società giallorossa, secondo Gazzetta.it discute il rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2021, per spalmare l’ingaggio da oltre quattro milioni di euro l’anno. L'ex Wolfsburg e Manchester City, dunque, giocherà ancora a lungo in Serie A.