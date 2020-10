Roma, Dzeko disponibile al rinnovo: spalmerà l'attuale ingaggio fino al 2023

Edin Dzeko dopo la delusione per il mancato passaggio alla Juventus, ora è pronto per mettersi a trattare il rinnovo di contratto con la Roma. Il capitano giallorosso ha già dato la propria disponibilità a Fienga per discutere del prolungamento che prevederà uno stipendio spalmato rispetto a ciò che guadagna attualmente. In sintesi, i 7,5 milioni che dovrebbe guadagnare nei prossimi due anni, verranno spalmati su tre, dunque fino al 2023 con un bonus molto importante per aver accettato il piano finanziario. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.