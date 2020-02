Roma, Dzeko duro: "Oggi non siamo stati all'altezza della Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato così a Roma TV dopo il pesante ko subito in casa del Sassuolo:

Cosa non è andato?

“Bella domanda, penso che nel primo tempo non siamo stati al livello della Serie A, ogni volta che passavamo la metà campo ci facevano gol, contro una squadra con le loro con qualità davanti è difficile”.

Dopo la prestazione con la Lazio nessuno si aspettava questa prestazione

“È difficile da spiegare, non so cosa dire. Abbiamo provato a fare pressing, sembrava che loro uscivano troppo facilmente, se lo fai bene è difficile per gli avversari, come successo con la Lazio. Oggi era complicato, dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo che ha fatto una grande partita”.

La reazione però c’è stata

“All’intervallo ci dicevamo che se non potevamo pressare, dovevamo aspettare. Però dopo ogni gol hai più voglia di segnare ma poi prendi il contropiede e il gol. Sono stati bravi loro, ma dopo la prestazione con la Lazio è un peccato perdere così”.

Questa partita può lasciare strascichi?

“Speriamo di no. Non è la prima volta che succede questo, ma poi siamo sempre riusciti a fare bene. Abbiamo perso tre punti importanti, li dobbiamo guadagnare da un’altra parte, e ora dobbiamo vincere per forza la prossima in casa col Bologna che è fondamentale”.

Oggi c’era anche tanto nervosismo

“Perdevamo 3-0, non era facile, eravamo tutti nervosi. Ci siamo detti basta, sembrava sempre che qualcuno aspettasse il compagno sul pallone che poi non arrivava mai. A volte ci sta essere nervosi, ma poi dobbiamo essere freddi. Infatti nella ripresa abbiamo fatto di tutto, peccato che dopo il 3-2 abbiamo preso il gol. Andiamo avanti e speriamo che questa partita non ci lasci strascichi”.