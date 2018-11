Roma, Dzeko e il rinnovo: a giugno o prolungamento o addio

Udinese al lavoro sul mercato. Prosegue l’attività di scouting del club bianconero. Contatti per il trequartista dell’Arsenal de Sarandi, Lucas Necul, classe 99. È un profilo che piace, l’Udinese sta studiando la situazione. E nei prossimi mesi l’apprezzamento potrebbe diventare qualcosa...

Edin Dzeko e un futuro tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in società ci sono due correnti di pensiero: da una parte c'è chi vorrebbe prolungare il contratto del bosniaco, che scade nel 2020, fino al 2021, spalmando l'attuale ingaggio, mentre dall'altra c'è chi pensa che sia arrivato il momento di puntare su Patrik Schick . Una cosa è certa, a giugno o sarà rinnovo o sarà addio.

